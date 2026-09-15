SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen ASMALLWORLD-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 15.09.2025 wurden ASMALLWORLD-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,02 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 980,392 ASMALLWORLD-Aktien im Depot. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Aktien wären am 14.09.2026 553,92 CHF wert, da der Schlussstand 0,57 CHF betrug. Damit wäre die Investition 44,61 Prozent weniger wert.

ASMALLWORLD war somit zuletzt am Markt 8,68 Mio. CHF wert. Die ASMALLWORLD-Aktie ging am 20.03.2018 an die Börse SWX. Ein ASMALLWORLD-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at