ASMALLWORLD Aktie

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WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

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Langfristige Performance 13.10.2026 10:03:47

SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen ASMALLWORLD-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem ASMALLWORLD-Papier statt. Diesen Tag beendeten die ASMALLWORLD-Anteile bei 0,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11 111,111 ASMALLWORLD-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,89 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 888,89 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ASMALLWORLD bezifferte sich zuletzt auf 11,58 Mio. CHF. Das ASMALLWORLD-Papier wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ASMALLWORLD-Anteils auf 12,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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