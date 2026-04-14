SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem ASMALLWORLD-Papier statt. Der Schlusskurs der ASMALLWORLD-Anteile betrug an diesem Tag 2,88 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,722 ASMALLWORLD-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Aktien wären am 13.04.2026 21,70 CHF wert, da der Schlussstand 0,63 CHF betrug. Damit wäre die Investition 78,30 Prozent weniger wert.

ASMALLWORLD wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,03 Mio. CHF gelistet. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Anteils fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers auf 12,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at