ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|Lohnende ASMALLWORLD-Investition?
|
04.08.2026 10:03:42
SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das ASMALLWORLD-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die ASMALLWORLD-Aktie bei 3,16 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 316,456 ASMALLWORLD-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ASMALLWORLD-Papiers auf 0,61 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,04 CHF wert. Mit einer Performance von -80,70 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von ASMALLWORLD betrug jüngst 8,32 Mio. CHF. ASMALLWORLD-Anteile wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der ASMALLWORLD-Aktie bei 12,40 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASMALLWORLD AG
|
10:03
|SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
03.08.26
|SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
29.07.26
|ASMALLWORLD Takes Off with PeakJet This Summer (EQS Group)
|
29.07.26