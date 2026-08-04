SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde das ASMALLWORLD-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die ASMALLWORLD-Aktie bei 3,16 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 316,456 ASMALLWORLD-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ASMALLWORLD-Papiers auf 0,61 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,04 CHF wert. Mit einer Performance von -80,70 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von ASMALLWORLD betrug jüngst 8,32 Mio. CHF. ASMALLWORLD-Anteile wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der ASMALLWORLD-Aktie bei 12,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at