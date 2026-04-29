SPI-Titel Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Autoneum am 28.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,20 CHF je Aktie vereinbart. Damit wurde die Autoneum-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 14,29 Prozent erhöht. Die gesamte Dividendenausschüttung von Autoneum beläuft sich auf 16,30 Mio. CHF. Damit wurde die Autoneum-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 12,41 Prozent aufgebessert.

Autoneum-Dividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss ging das Autoneum-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 118,00 CHF aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Autoneum, demnach wird das Autoneum-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Autoneum-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Autoneum-Titel eine Dividendenrendite von 1,91 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 2,34 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der Autoneum-Aktienkurs via SIX SX um 8,63 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -3,92 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Autoneum-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Autoneum

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3,55 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,99 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten von Autoneum

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Autoneum steht aktuell bei 692,375 Mio. CHF. Das KGV von Autoneum beträgt aktuell 16,21. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Autoneum auf 2,291 Mrd.CHF, der Gewinn je Aktie machte 10,34 CHF aus.

Redaktion finanzen.at