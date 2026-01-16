SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autoneum-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie Anlegern gebracht.

Am 16.01.2025 wurden Autoneum-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 123,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 81,301 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.01.2026 12 520,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 154,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 25,20 Prozent.

Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 922,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at