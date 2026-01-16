Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Autoneum-Investition
|
16.01.2026 10:03:45
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autoneum-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 16.01.2025 wurden Autoneum-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 123,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 81,301 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.01.2026 12 520,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 154,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 25,20 Prozent.
Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 922,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
16.01.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autoneum-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|SIX-Handel: Das macht der SPI am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09.01.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
02.01.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.12.25
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)