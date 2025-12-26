SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Autoneum-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Autoneum-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Autoneum-Anteile bei 98,04 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,020 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 167,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,34 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 70,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Autoneum bezifferte sich zuletzt auf 969,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at