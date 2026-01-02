Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Autoneum-Anlage im Blick
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Autoneum-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Autoneum-Anteile bei 152,34 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,656 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 167,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,02 CHF wert. Damit wäre die Investition um 10,02 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Autoneum betrug jüngst 972,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autoneum AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.12.25
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25