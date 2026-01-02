SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Autoneum-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Autoneum-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Autoneum-Anteile bei 152,34 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,656 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 167,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,02 CHF wert. Damit wäre die Investition um 10,02 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Autoneum betrug jüngst 972,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at