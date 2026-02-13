SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Autoneum-Aktien verlieren können.

Am 13.02.2025 wurde die Autoneum-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Autoneum-Anteile an diesem Tag 127,80 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,782 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,84 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 12.02.2026 auf 127,60 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 0,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Autoneum bezifferte sich zuletzt auf 738,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at