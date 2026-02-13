Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Langfristige Anlage
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr eingebracht
Am 13.02.2025 wurde die Autoneum-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Autoneum-Anteile an diesem Tag 127,80 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,782 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,84 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 12.02.2026 auf 127,60 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 0,16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Autoneum bezifferte sich zuletzt auf 738,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
13.02.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.01.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|SIX-Handel: Schlussendlich Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
27.01.26