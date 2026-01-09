Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Lohnendes Autoneum-Investment?
|
09.01.2026 10:05:10
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet
Das Autoneum-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 175,81 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,688 Autoneum-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 171,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 972,63 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,74 Prozent eingebüßt.
Autoneum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 992,52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
09.01.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
02.01.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.12.25
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autoneum-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.12.25