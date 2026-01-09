SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Autoneum-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Autoneum-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 175,81 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,688 Autoneum-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 171,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 972,63 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,74 Prozent eingebüßt.

Autoneum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 992,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at