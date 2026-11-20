Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Rentable Autoneum-Anlage?
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden Autoneum-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Autoneum-Aktie betrug an diesem Tag 145,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,887 Autoneum-Aktien. Die gehaltenen Autoneum-Anteile wären am 19.11.2026 826,45 CHF wert, da der Schlussstand 120,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,36 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Autoneum zuletzt 693,19 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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