Das wäre der Verlust bei einem frühen Autoneum-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Autoneum-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Autoneum-Aktie betrug an diesem Tag 145,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,887 Autoneum-Aktien. Die gehaltenen Autoneum-Anteile wären am 19.11.2026 826,45 CHF wert, da der Schlussstand 120,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,36 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Autoneum zuletzt 693,19 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at