WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

Performance unter der Lupe 20.02.2026 10:04:15

SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Autoneum-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Autoneum-Papier bei 117,27 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hat, hat nun 8,527 Anteile im Depot. Die gehaltenen Autoneum-Papiere wären am 19.02.2026 1 089,79 CHF wert, da der Schlussstand 127,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,98 Prozent angewachsen.

Autoneum war somit zuletzt am Markt 748,58 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

