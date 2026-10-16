SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Autoneum-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Autoneum-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 252,17 CHF wert. Bei einem Autoneum-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,656 Autoneum-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 123,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 877,68 CHF wert. Mit einer Performance von -51,22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Autoneum eine Börsenbewertung in Höhe von 714,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at