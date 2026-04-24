Autoneum Aktie

Autoneum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Autoneum-Investition? 24.04.2026 10:03:40

SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Autoneum-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Autoneum-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 180,62 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie investierten, hätten nun 5,537 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Autoneum-Anteile wären am 23.04.2026 671,03 CHF wert, da der Schlussstand 121,20 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,90 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Autoneum eine Börsenbewertung in Höhe von 695,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Autoneum AG

mehr Nachrichten