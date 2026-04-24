SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Autoneum-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Autoneum-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 180,62 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie investierten, hätten nun 5,537 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Autoneum-Anteile wären am 23.04.2026 671,03 CHF wert, da der Schlussstand 121,20 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,90 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Autoneum eine Börsenbewertung in Höhe von 695,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at