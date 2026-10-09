Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Profitable Autoneum-Investition?
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09.10.2026 10:04:05
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Autoneum-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Autoneum-Papier 139,61 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,163 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 868,12 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 08.10.2026 auf 121,20 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 13,19 Prozent.
Insgesamt war Autoneum zuletzt 723,23 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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