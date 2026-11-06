Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Autoneum-Investment
|
06.11.2026 10:03:30
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Autoneum-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 143,29 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69,789 Autoneum-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 807,39 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 05.11.2026 auf 126,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,93 Prozent verringert.
Am Markt war Autoneum jüngst 742,52 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
06.11.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Handel in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Zürich in Rot: SPI am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
16.10.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Autoneum AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Autoneum AG
|136,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.