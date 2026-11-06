SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Autoneum gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Autoneum-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 143,29 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69,789 Autoneum-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 807,39 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 05.11.2026 auf 126,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,93 Prozent verringert.

Am Markt war Autoneum jüngst 742,52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at