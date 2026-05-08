Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Autoneum-Performance im Blick
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08.05.2026 10:03:59
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr bedeutet
Autoneum-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 128,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,778 Autoneum-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 117,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,98 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 90,98 CHF entspricht einer negativen Performance von 9,02 Prozent.
Autoneum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 687,21 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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