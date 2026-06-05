SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Autoneum-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Autoneum-Aktie an diesem Tag bei 143,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie investierten, hätten nun 6,993 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 832,17 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 04.06.2026 auf 119,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,78 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Autoneum belief sich zuletzt auf 702,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at