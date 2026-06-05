Autoneum Aktie

Autoneum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Autoneum-Investition? 05.06.2026 10:03:53

SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Autoneum-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Autoneum-Aktie an diesem Tag bei 143,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie investierten, hätten nun 6,993 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 832,17 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 04.06.2026 auf 119,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,78 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Autoneum belief sich zuletzt auf 702,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Autoneum AG

mehr Nachrichten