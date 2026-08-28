Autoneum Aktie

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WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

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Autoneum-Anlage unter der Lupe 28.08.2026 10:03:39

SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Autoneum-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Autoneum-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 158,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,313 Autoneum-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 123,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 777,78 CHF wert. Damit wäre die Investition 22,22 Prozent weniger wert.

Am Markt war Autoneum jüngst 703,87 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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