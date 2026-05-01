Autoneum Aktie

Autoneum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

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Langfristige Performance 01.05.2026 10:03:56

SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autoneum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Autoneum-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Autoneum-Anteile bei 215,59 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, befänden sich nun 46,384 Autoneum-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 114,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 287,74 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47,12 Prozent.

Der Börsenwert von Autoneum belief sich zuletzt auf 680,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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