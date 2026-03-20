SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autoneum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Autoneum-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Autoneum-Papier bei 111,99 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 89,293 Autoneum-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.03.2026 9 697,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 108,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,03 Prozent eingebüßt.

Alle Autoneum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 629,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at