Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Lohnendes Autoneum-Investment?
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autoneum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Autoneum-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Autoneum-Papier bei 111,99 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 89,293 Autoneum-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.03.2026 9 697,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 108,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,03 Prozent eingebüßt.
Alle Autoneum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 629,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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