SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde die Autoneum-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 184,48 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Autoneum-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,421 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 894,39 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 11.12.2025 auf 165,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 10,56 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Autoneum belief sich jüngst auf 929,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at