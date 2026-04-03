Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|Profitabler Autoneum-Einstieg?
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03.04.2026 10:03:38
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Autoneum-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 224,36 CHF. Bei einem Autoneum-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,457 Autoneum-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 116,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 517,03 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,30 Prozent verringert.
Autoneum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 673,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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