SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autoneum von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Autoneum-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Autoneum-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 156,39 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,639 Autoneum-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 78,78 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Papiers am 10.09.2026 auf 123,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 21,22 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Autoneum bezifferte sich zuletzt auf 714,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at