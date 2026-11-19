Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Hochrechnung
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19.11.2026 10:03:23
SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 46,99 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21,281 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie auf 48,14 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 024,47 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 2,45 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) bezifferte sich zuletzt auf 6,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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