Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Frühes Investment
|
01.01.2026 10:03:37
SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 01.01.2025 wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Avolta (ex Dufry)-Aktie letztlich bei 36,34 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,752 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (47,14 CHF), wäre das Investment nun 129,72 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 129,72 CHF, was einer positiven Performance von 29,72 Prozent entspricht.
Avolta (ex Dufry) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,64 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)mehr Nachrichten
Analysen zu Avolta (ex Dufry)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Avolta (ex Dufry)
|50,25
|0,30%