SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Avolta (ex Dufry) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.01.2025 wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Avolta (ex Dufry)-Aktie letztlich bei 36,34 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,752 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (47,14 CHF), wäre das Investment nun 129,72 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 129,72 CHF, was einer positiven Performance von 29,72 Prozent entspricht.

Avolta (ex Dufry) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,64 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at