SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.06.2023 wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Avolta (ex Dufry)-Papier letztlich bei 38,57 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Avolta (ex Dufry)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,927 Avolta (ex Dufry)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 406,53 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 24.06.2026 auf 54,25 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40,65 Prozent.

Avolta (ex Dufry) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at