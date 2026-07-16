SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.07.2025 wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hat, hat nun 22,989 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.07.2026 auf 49,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 131,03 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,10 Prozent angezogen.

Alle Avolta (ex Dufry)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at