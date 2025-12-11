Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Lukrative Avolta (ex Dufry)-Anlage?
|
11.12.2025 10:03:31
SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Avolta (ex Dufry)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 11.12.2022 wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Avolta (ex Dufry)-Anteile bei 38,58 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 25,920 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Anteile wären am 10.12.2025 1 214,62 CHF wert, da der Schlussstand 46,86 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,46 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) bezifferte sich zuletzt auf 6,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)mehr Nachrichten
Analysen zu Avolta (ex Dufry)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Avolta (ex Dufry)
|49,84
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.