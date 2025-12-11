SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Avolta (ex Dufry)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie gebracht.

Am 11.12.2022 wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Avolta (ex Dufry)-Anteile bei 38,58 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 25,920 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Anteile wären am 10.12.2025 1 214,62 CHF wert, da der Schlussstand 46,86 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,46 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) bezifferte sich zuletzt auf 6,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at