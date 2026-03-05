SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren abgeworfen

Avolta Aktie
Vor 3 Jahren wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Avolta (ex Dufry)-Anteile bei 41,66 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,400 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Aktien wären am 04.03.2026 111,62 CHF wert, da der Schlussstand 46,50 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 11,62 Prozent.
Avolta (ex Dufry) wurde am Markt mit 6,41 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
