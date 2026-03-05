Avolta Aktie

WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

Rentables Avolta (ex Dufry)-Investment? 05.03.2026 10:03:31

SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Avolta (ex Dufry)-Anteile bei 41,66 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,400 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Aktien wären am 04.03.2026 111,62 CHF wert, da der Schlussstand 46,50 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 11,62 Prozent.

Avolta (ex Dufry) wurde am Markt mit 6,41 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

