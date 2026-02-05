SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Avolta (ex Dufry)-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Avolta (ex Dufry)-Aktie 41,92 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 238,550 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 11 693,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,02 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 16,94 Prozent.

Avolta (ex Dufry) war somit zuletzt am Markt 6,71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at