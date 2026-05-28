SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Avolta (ex Dufry)-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Avolta (ex Dufry)-Anteile bei 41,69 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,399 Avolta (ex Dufry)-Papiere. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Aktien wären am 27.05.2026 114,46 CHF wert, da der Schlussstand 47,72 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,46 Prozent angewachsen.

Avolta (ex Dufry) war somit zuletzt am Markt 6,46 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at