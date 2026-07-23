SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Avolta (ex Dufry)-Aktien gewesen.

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,41 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 235,793 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 054,00 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 22.07.2026 auf 46,88 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 10,54 Prozent.

Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich jüngst auf 6,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at