Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Performance unter der Lupe
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04.06.2026 10:04:00
SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 04.06.2021 wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Avolta (ex Dufry)-Papier an diesem Tag bei 57,12 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,507 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 823,53 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 03.06.2026 auf 47,04 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,65 Prozent verringert.
Avolta (ex Dufry) wurde am Markt mit 6,39 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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