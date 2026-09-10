SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Avolta (ex Dufry)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Anteile betrug an diesem Tag 44,82 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Avolta (ex Dufry)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,231 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Anteile wären am 09.09.2026 95,94 CHF wert, da der Schlussstand 43,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 4,06 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Avolta (ex Dufry) zuletzt 6,07 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at