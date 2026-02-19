Avolta Aktie

Avolta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

Lohnendes Avolta (ex Dufry)-Investment? 19.02.2026 10:03:24

SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.02.2016 wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 98,00 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,204 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Avolta (ex Dufry)-Papiers auf 52,65 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 537,24 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 46,28 Prozent verkleinert.

Avolta (ex Dufry) wurde am Markt mit 7,39 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Avolta (ex Dufry) 56,45 -0,88% Avolta (ex Dufry)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

