SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Avolta (ex Dufry)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Avolta (ex Dufry)-Anteile 41,07 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Avolta (ex Dufry)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 243,487 Avolta (ex Dufry)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 289,75 CHF, da sich der Wert eines Avolta (ex Dufry)-Papiers am 29.04.2026 auf 42,26 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,90 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Avolta (ex Dufry) eine Börsenbewertung in Höhe von 5,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at