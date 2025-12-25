SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Avolta (ex Dufry)-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Avolta (ex Dufry)-Papier via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 111,50 CHF. Bei einem Avolta (ex Dufry)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,897 Avolta (ex Dufry)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Anteile wären am 23.12.2025 42,12 CHF wert, da der Schlussstand 46,96 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,88 Prozent.

Insgesamt war Avolta (ex Dufry) zuletzt 6,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at