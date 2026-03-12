Avolta Aktie

WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

Lukrative Avolta (ex Dufry)-Anlage? 12.03.2026 10:03:19

SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Avolta (ex Dufry) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Avolta (ex Dufry)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie betrug an diesem Tag 63,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Avolta (ex Dufry)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,748 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 748,35 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 11.03.2026 auf 47,52 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 25,17 Prozent vermindert.

Insgesamt war Avolta (ex Dufry) zuletzt 6,47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

