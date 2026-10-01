Avolta Aktie

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WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

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Frühe Investition 01.10.2026 10:03:17

SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Avolta (ex Dufry)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 114,81 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,871 Avolta (ex Dufry)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43,98 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,31 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61,69 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Avolta (ex Dufry) eine Börsenbewertung in Höhe von 6,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Avolta (ex Dufry) 46,06 -0,35% Avolta (ex Dufry)

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