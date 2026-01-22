SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie Anlegern gebracht.

Avolta (ex Dufry)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Avolta (ex Dufry)-Anteile an diesem Tag 105,55 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hat, hat nun 0,947 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45,44 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 21.01.2026 auf 47,96 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 45,44 CHF entspricht einer negativen Performance von 54,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) belief sich zuletzt auf 6,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

