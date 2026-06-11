Avolta Aktie

Avolta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

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Lukrative Avolta (ex Dufry)-Investition? 11.06.2026 10:03:36

SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Avolta (ex Dufry)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Avolta (ex Dufry)-Anteile bei 114,81 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 87,103 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (47,76 CHF), wäre das Investment nun 4 160,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,40 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) bezifferte sich zuletzt auf 6,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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