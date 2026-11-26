Wer vor Jahren in Avolta (ex Dufry) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Avolta (ex Dufry)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 118,87 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 84,128 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Aktien wären am 25.11.2026 4 017,96 CHF wert, da der Schlussstand 47,76 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,82 Prozent verringert.

Avolta (ex Dufry) war somit zuletzt am Markt 6,59 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at