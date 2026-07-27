SPI-Titel BACHEM-Aktie: Hätte sich eine Anlage in BACHEM vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das BACHEM-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 74,45 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 134,318 BACHEM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BACHEM-Aktie auf 75,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 080,59 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,81 Prozent zugenommen.

BACHEM wurde am Markt mit 5,62 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at