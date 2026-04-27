BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Lohnende BACHEM-Investition?
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27.04.2026 10:03:32
SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BACHEM-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,07 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 76,522 BACHEM-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 67,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 195,84 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 419,58 Prozent gesteigert.
BACHEM wurde am Markt mit 5,09 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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