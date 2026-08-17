BACHEM Aktie

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WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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Langfristige Performance 17.08.2026 10:04:12

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BACHEM-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die BACHEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,97 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 668,098 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BACHEM-Aktie auf 75,25 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50 274,35 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 50 274,35 CHF, was einer positiven Performance von 402,74 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von BACHEM bezifferte sich zuletzt auf 5,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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