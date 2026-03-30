BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Langfristige Anlage
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30.03.2026 10:03:40
SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 30.03.2016 wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BACHEM-Papier bei 11,70 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,548 BACHEM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.03.2026 gerechnet (62,90 CHF), wäre die Investition nun 537,68 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 437,68 Prozent angewachsen.
Alle BACHEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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