BACHEM Aktie

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WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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Lukratives BACHEM-Investment? 25.05.2026 10:03:55

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in BACHEM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das BACHEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BACHEM-Anteile betrug an diesem Tag 14,31 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das BACHEM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 698,911 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54 864,53 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 22.05.2026 auf 78,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 448,65 Prozent gesteigert.

BACHEM war somit zuletzt am Markt 5,88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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