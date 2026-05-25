BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Lukratives BACHEM-Investment?
|
25.05.2026 10:03:55
SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das BACHEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BACHEM-Anteile betrug an diesem Tag 14,31 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das BACHEM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 698,911 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54 864,53 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 22.05.2026 auf 78,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 448,65 Prozent gesteigert.
BACHEM war somit zuletzt am Markt 5,88 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:03
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.05.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.05.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BACHEM von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
11.05.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
06.05.26
|Freundlicher Handel: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
05.05.26
|SPI aktuell: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BACHEM HOLDING AG
|86,95
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord nahe 6.100er Marke -- DAX über 25.000 Punkten -- Asiatische Börsen schließen stark - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.