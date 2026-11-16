SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen BACHEM-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die BACHEM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 50,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 1,969 BACHEM-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,59 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Anteils am 13.11.2026 auf 79,55 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,59 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für BACHEM eine Börsenbewertung in Höhe von 5,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at