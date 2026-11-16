BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Langfristige Anlage
|
16.11.2026 10:03:29
SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die BACHEM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 50,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 1,969 BACHEM-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,59 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Anteils am 13.11.2026 auf 79,55 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,59 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für BACHEM eine Börsenbewertung in Höhe von 5,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:03
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.11.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.11.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.10.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.10.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
12.10.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.10.26
|SPI aktuell: SPI steigt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BACHEM HOLDING AG
|86,40
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.