BACHEM Aktie

BACHEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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Langfristige Performance 01.06.2026 10:04:06

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren BACHEM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.06.2025 wurden BACHEM-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 51,65 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das BACHEM-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,936 BACHEM-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BACHEM-Aktie auf 76,85 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,79 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 48,79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BACHEM bezifferte sich zuletzt auf 5,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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